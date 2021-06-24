Гормональный взрыв стал причиной помешательства Карауловой

29 мая у Юлианны Карауловой и ее мужа Андрея Черного родился сын. О непростом пути к материнству певица рассказала за кулисами музыкального фестиваля "Жара".

"Я мечтала о мальчике, а мой муж всегда хотел девочку, и он меня как-то перенастроил, – улыбается Юлианна. – Но когда я узнала пол будущего малыша, у меня случился гормональный сдвиг. К счастью, это было секундное помешательство. И я очень рада, что у меня в итоге мальчик. Значит, вторая будет девочка. Старший брат и младшая сестра – это же идеальный сценарий!"

Но о втором ребенке певица пока говорить не хочет – рано. "Я только-только отстрелялась, – пояснила она. – Дети – это прекрасно, хотя и очень сложно. И пока я не готова еще раз пройти эту же историю".

Рассказала певица и о том, как протекала беременность. "Я хотя и периодически выступала, но полностью отказалась от перелетов, – вспоминает Юлианна. – Достаточно размеренно провела это время – отдохнула, настроилась. Потому что теперь приходится вставать в 5-6 утра – надо менять подгузники, кормить ребенка. Все как у всех! Слава богу, папа помогает – не знаю, что бы мы без него делали. Ведь няни у нас пока нет".

В июле и августе у Карауловой намечается много работы. "Летние фестивали, выезды, я к ним морально готовлюсь, – пояснила она. – Сейчас мне надо заняться восстановлением и репетициями. Хотя уже предвижу комментарии в "Инстаграме": "А как же ребенок? Мать его бросила!" Обещаю, что больше чем на один день я не буду уезжать".