Шишкова бросила дочь от Тимати на другую женщину

В 2014 году у рэпера и вице-"мисс Россия" появился первый ребенок. Через год после рождения Алисы пара рассталась, однако оба родителя занимаются воспитанием девочки. Несмотря на это, больше всего времени звездная наследница проводит с мамой Тимати. Бабушка Симона обожает внучку и всячески занимается ее развитием.
Подобное решение родителей вызывает вопросы у поклонников. Многие считают, что Алена буквально бросила ребенка на другую женщину, отдав на воспитание бабушке. Сегодня звезда поделилась в "Сторис" причинами данного положения дел. По словам модели, Симоне удается выстраивать дисциплину и режим. "Симона действительно шикарный воспитатель, лучше, чем я (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – поделилась Шишкова. По мнению Алены, только время сможет рассудить, насколько правильно она поступает.
Поклонники звездной пары недавно говорили, что бабушка Симона запрещает второй бабушке, Надежде, общаться с внучкой. Однако эти странные слухи опровергла сама мать Алены Шишковой.
Как известно, у Тимати есть второй ребенок – сын Ратмир от Анастасии Решетовой. И если с Алисой папа видится часто и беспрепятственно, с сыном все сложнее. Анастасия считает, что Ратмир еще мал для того, чтобы надолго отлучаться от матери. Тимати остается довольствоваться редкими встречами и ждать, как бывшая супруга решит выстраивать их отношения.
Популярные темы форума
Спортивная площадка во дворе
Хочу увеличить грудь
Какой вес для роста 152 см вы считаете идеальным?
Жена ко мне охладела
Дети больше любят отца чем меня
Идеальный мужчина
Когда ребенок должен обеспечивать себя сам?
Отношения моей девушки с моим отцом
Потолстела на 7 кг
Почему Долина так плохо выглядит?