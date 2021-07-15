"После стольких баб": Улизнувший к океану Тимати флиртует с бывшей возлюбленной

Пока финалистка шоу "Холостяк" Катя Сафарова веселится на Ибице, ее возлюбленный Тимати рассекает на серфе на Мальдивах. Территориально партнеры явно разминулись, выбрав разные компании. Народ гадает, как развиваются отношения рэпера с его избранницей и есть ли они вообще, натыкаясь на странные послания. Недавно Тимати обратился к Алене Шишковой с провокационным комплиментом. Артист похвалил физические достоинства бывшей избранницы.
Рэпер опубликовал в инстаграм-аккаунте снимок с дочерью Алисой, которую от него родила звездная блондинка. В кадре довольный холостяк стоит возле Индийского океана и держит одной рукой подрастающую наследницу. "Спасибо маме за длинные ноги", — интригующе написал Тимати.
Фанаты начали бурно обсуждать обращение артиста к Алене Шишковой. Некоторые решили, что мужчина делает шаги к восстановлению романтических отношений с моделью. "Алена наверно ликует", "Были чувства! Только от любви рождаются такие детки", "Опять началось", "Что с Катей у вас? Почему не пишете про свои отношения?", "Походу кто-то хочет обратно к Аленушке", "Может помиритесь? Красивая была семья!", "Теперь ждем от мамы ответочку", "Надеюсь, вы в итоге воссоединитесь с Аленой", "Зачем он ей нужен после стольких баб?" — отреагировали на пост Тимати комментаторы.
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