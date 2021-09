"Стала открытая и доступная": разведенка Бородина пошла вразнос

Ксения Бородина после развода не страдает. Наоборот, кажется, у нее все только начинается – звезда пошла вразнос.

Совсем недавно стало известно о разводе Ксении Бородиной с Курбаном Омаровым. Несмотря на то, что они считались одной из самых красивых пар российского шоу-бизнеса, отношениям пришел конец.

Бородина не дала себе времени погрустить и забыть своего бывшего мужа. Наоборот, она все время выкладывает в "Инстаграм" откровенные фотографии и кадры с отдыха на море.

В этот раз ведущая "Дома-2" поделилась с поклонниками видео, на котором она красуется в красивом бежевом облегающем платье. Образ дивы дополняют огромное количество украшений, распущенные волосы и яркий макияж.

"All you need is..." – оставила загадочную подпись знаменитость под своим постом.

Поклонники не оставили это видео без внимания. Фанаты и хейтеры закидали знаменитость комментариями.

"Стала открытая и доступная", "Некоторым развод просто необходим"; "Как можно есть на ночь колбасу с хлебом и быть такой худенькой, Ксюша"; "Женщина, рожденная для любви и счастья", – высказались фолловеры.

Напомним, что несколько дней назад в Сеть попало видео, где уже разведенная Бородина танцует с другим мужчиной. Как выяснилось позже, незнакомцем оказался ресторатор Эрик Авагян.

Никто из пары пока не комментирует отношения. Известно лишь, что в своем "Инстаграме" Эрик восхищается формами американской певицы Рианны и говорит, что его сердце навсегда принадлежит ей.