"У Алеши есть папа": Алиса Гребенщикова назвала имя настоящего отца ее ребенка

Алиса Гребенщикова всегда отличалась честностью. Она откровенно говорит обо всем: карьере, семье и о детях. На этот раз актрисе пришлось высказаться о слухах, которые ходят долгие годы.
СМИ и подписчики в "Инстаграме" на протяжении 14 лет обсуждали, кто же является отцом Алеши – сына Гребенщиковой. Многие сошлись на мнении, что им является Илья Авербух. Артистка устала терпеть и рассказала всю правду.
"Если кто-то вдруг плохо слышит или невнимательно читает – у Алеши есть папа, Сергей Александрович", – разоткровенничалась телеведущая. Дочь Бориса Гребенщикова дала четко понять, что отец ее ребенка – Сергей Александрович, а не Илья Авербух.
Также она написала, что в современном мире совершенно нормально, что люди живут вместе, рожают детей, а потом расходятся. Ведь точно такая ситуация произошла у нее в семье. Напомним, что Гребенщикова и отец ее ребенка не заключали брак, пока находились в отношениях.
Она также рассказала, что мальчик гордиться своими армянскими корнями и родственниками. По ее словам, у Алеши в комнате даже висит национальный флаг Армении.
Пост артистки набрал большое количество лайков и комментариев. Многие поклонники поддержали Алису.
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