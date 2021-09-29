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Шоу-бизнес
"Просто бесит": молодая жена Петросяна взъелась на россиян

"Просто бесит": молодая жена Петросяна взъелась на россиян

Молодая жена Петросяна слывет человеком грамотным и, судя по всему, очень этим гордится.
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Татьяна Брухунова активно общается со своими подписчиками в "Инстаграме" и никогда не стесняется говорить о том, что ей не нравится. В этот раз супруга юмориста решила остановиться на правилах русского языка и тех людях, которые их не соблюдают.

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Евгений Ваганович Петросян артист эстрады, юморист

Татьяна Брухунова помощница Евгения Петросяна

В очередном посте жена Петросяна призналась, что каждый день слышит от разных людей слово "волнительно", хотя такого слова в русском языке нет. По мнению Брухуновой, грамотным людям пристало говорить "волнующе" – именно это стилистически верный вариант.

Оказалось, что далеко не все подписчики Брухуновой знали об этом правиле, поэтому не все сразу поняли, за что женщина взъелась на россиян. Однако многие поблагодарили жену Петросяна за ликбез и даже предложили ей открыть такую рубрику в своем микроблоге на постоянной основе.

По случаю пользователи стали вспоминать, какие ошибки в русском языке большего всего бесят их. Оказалось, таковых очень много.

"А меня просто бесит слова – какова!" (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.), "Мне режет слух слово "кушать", особенно от взрослых людей", "А меня раздражает отсутствие знаков препинания в сообщениях", "А как насчет исключительно популярного слова " ценник"?", "Мой бывший муж говорил-евоный и ейный," – поделились фолловеры.

Ранее "Дни.ру" писали о том, что молодая жена Петросяна столкнулась с раком.

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Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 29 сентября 2021, 16:18 Источник: Инстаграм ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Богатая жизнь скромной помощницы Евгения Петросяна

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