Брухунова взбесилась из-за сравнения с красивой женщиной: Так примитивно

Татьяна Брухунова резко отреагировала на сомнительный комплимент, которым не раз награждали ее поклонники.

Россияне часто обсуждают семейную жизнь, стиль и внешность жены Евгения Петросяна. Многие подписчики девушки в "Инстаграм" отмечают ее сходство с актрисой Елизаветой Боярской.

Фолловеры считают, что у знаменитостей одинаковый цвет волос, разрез глаз, улыбка и ямочки на щеках. Если сначала сравнение с красавицей-артисткой Татьяна Брухунова воспринимала как комплимент, но теперь оно ее бесит.

Супруга юмориста язвительно отметила в своем микроблоге, что сравнение с красивой женщиной ей приятно, но это примитивно. Она заявила, что ямочки на щеках есть у многих людей, и она давно знает о похожести со звездой театра и кино. Татьяна Брухунова добавила, что "люди читают ж...ой", тем самым оскорбив поклонников.

Подписчики не стали терпеть нападок и призвали жену Петросяна быть терпимее, адекватно реагируя на любое мнение. Они отметили, что к людям, которые интересуются ее жизнью, нужно относиться с уважением. "Татьяна, зря вы решили воспитывать людей", – высказался один из пользователей соцсети.

Ранее "Дни.ру" писали о том, что Татьяна Брухунова показала свое настоящее лицо. Она не стесняется своих изъянов и всегда готова ответить на критику в свой адрес.

