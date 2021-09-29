"Никто еще не умирал": врач раскрыл правду о "смертельной" болезни Преснякова

Недавно российский актер Никита Пресняков поделился с поклонниками информацией о своем состоянии здоровья. Оказалось, внуку Аллы Пугачевой диагностировали полипы желчного пузыря. Многие заметили, что артист сильно похудел.
После этой новости подписчики знаменитости разделились на два лагеря. Некоторые решили, что болезнь Преснякова смертельна и поторопились оставить в аккаунте парня приятные комментарии и пожелать выздоровления.
"Но это во благо, теперь вес хороший", "Скорейшего выздоровления", "Поправляйтесь скорее!", "Здоровья Вам", – поддержали слушатели музыканта.
Нашлись и те, кто не поверил словам звезды. Так, некоторые решили, что забытый всеми артист пытается вернуть популярность с помощью хайпа.
"Я не знаю случай конкретно этого человека, но мне кажется, это очередной инфоповод, чтобы создать контент", – заявил доктор Харлов корреспонденту Дни.ру.
Гастроэнтеролог поделился своим мнением о болезни Преснякова-младшего. Он рассказал, что диагноз не опасен. Все, что нужно сделать сыну Кристины Орбакайте – довериться хорошему квалифицированному врачу и соблюдать строгую диету.
Харлов заявил, что заболевание само по себе не является смертельным. Естественно, если не лечиться и пустить все на самотек, то результат может быть плачевным. Врач уверен, что Никита серьезно относится к своему здоровью и не допустит, чтобы ему стало еще хуже.
"Никто еще от полипов не умер", – подытожил Никита Харлов.
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