Все ради выгоды: заявившего о тяжелой болезни Преснякова крепко приложили

Никита Пресняков стал главным героем таблоидов в последние несколько дней. Его громкие заявления активно обсуждают и критикуют.

Недавно артист поделился с подписчиками откровением: в его сторону сыпется очень много негатива. Последнее время хейтеры буквально преследуют Никину, не спускают глаз с его жизни, оскорбляют и называют "бездельником". Он обратился к недоброжелателям, показав свой список дел на ближайшее время. Никита занят в подготовке нового "Ледникового периода", пишет песни и монтирует клипы на заказ. Подписчики поддержали наследника знаменитой семьи.

Однако на этом громкие заявления не закончились. Никита Пресняков раскрыл причину своего похудения. Ему диагностировали "полипы желчного пузыря". Из-за болезни артисту назначили медицинскую диету, на которой он сильно потерял в весе.

Еще у внука Аллы Пугачевой состоялась премьера спектакля в Губернском театре. В ней Пресняков играет главную роль. Зрители остались очень довольны игрой молодого человека.

Такое количество событий вокруг его весьма нескромной персоны вызывает у некоторых подозрения. Блогер Елизавета Степанкова считает, что Никита создает "искусственный хайп". "Смело заявляю, что все это для хайпа, для того, чтобы навести вокруг себя ажиотаж и вернуть потерянную аудиторию", – считает Елизавета. Она поделилась примерами из личного опыта, когда звезды искусственно создают информационные поводы, чтобы о них начали писать. Я знаю многих блогеров, которые создавали "искусственный хайп" ради своей выгоды", – добавила Степанкова.

Напомним, на дебютный спектакль Никиты Преснякова не пришла его знаменитая бабушка Алла Пугачева. Внук ждет ее на второй день показа постановки.