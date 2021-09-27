"Перебор": Решетова шокировала народ размерами пятой точки

Анастасия Решетова показала поклонникам внушительные достоинства своей фигуры.

Экс-избранница рэпера Тимати опубликовала в "Инстаграме" свежее фото, на котором она стоит на лестнице и смотрит в камеру. Поднятая на ступеньку ножка и обтягивающая светлая юбка так соблазнительно подчеркнули размер пятой точки модели, что снимок даже вызвал легкий шок у поклонников Анастасии Решетовой.

Подписчики знаменитости принялись бурно обсуждать увиденное. Одни решили, что Анастасия вставила в ягодицы импланты и отнеслись к этому очень скептически. Другие заподозрили модель в ношении специального белья с накладками, увеличивающими заднюю часть. Третьи просто пришли в полный восторг от фигуры женщины и даже попросили у брюнетки совета, как достичь того же.

Взбудораженные фолловеры написали:

"Ого орех. Насть, перебор..." (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.), "Настя, вы установили импланты?", "Больше похоже на накладки", "Кардашьян курит бамбук", "Сразу видно с помощью хирургии пятую точку накачала ))".

Впрочем, Анастасия Решетова не стала разубеждать подписчиков и от советов по созданию округлых форм тоже решила воздержаться. После расставания с Тимати модель любит похвастаться достоинствами своей фигуры. Ранее "Дни.ру" писали о том, что Анастасия Решетова показала срам.