Оставшаяся без мужика Решетова показала срам

Экс-возлюбленная певца разместила в сторис своего инстаграм-аккаунта притягательные кадры. Анастасия Решетова продемонстрировала достоинства фигуры, похваставшись женственными формами – округлыми бедрами и красивым бюстом.
Знаменитость облачилась в черный обтягивающий комбинезон. "Когда я надела, то только и слышала "Вау!", – с гордостью подписала кадры модель.
Однако некоторые заметили пикантную деталь. Дело в том, что у Анастасии Решетовой при ходьбе и определенной позе наряд врезался в интимную часть тела. Выглядит это, особенно на крупном плане как срам. Позже Анастасия Решетова отправилась гулять. А ее подруга сняла ее кокетливую походку на телефон.
Напомним, что модель и Тимати вскоре после рождения долгожданного сына Ратмира прекратили отношения. Они не признались, что стало причиной расставания. Несмотря на разрыв и все трудности, пара сохранила теплые отношения ради общего ребенка.
Что касается нынешней личной жизни манекенщицы, то после расставания с Тимати Анастасия Решетова старается об этом не рассказывать. Поэтому на сегодняшний день неизвестно, состоит ли она с кем-то в романтических отношениях.
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