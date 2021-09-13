"Подошла максимально обстоятельно": Брухунова переложила заботы о сыне на чужого человека

Молодая жена Петросяна рассказала о выборе помощницы для присмотра за ребенком.

Накануне Татьяна Брухунова показала своим подписчикам в "Инстаграме" очередной модный образ. Женщина появилась в элегантном голубом платье в белый горошек и рассказала, какой прекрасный день она провела. В комментариях под свежим фото молодой жены Петросяна неожиданно завязался разговор о маленьком сыне юмориста.

Кто-то из подписчиков поинтересовался, легко ли женщине удалось найти хорошую няню. В ответ Брухунова рассказала, что помощницу нашла быстро, так как четко знала, кто именно ей нужен.

"К поиску няни я подошла максимально обстоятельно," – подчеркнула молодая мама.



Кто-то из подписчиков Брухуновой попытался узнать, почему за маленьким Ваганом приглядывает чужая женщина, а не родная бабушка. Однако жена юмориста довольно резко ответила всем интересующимся ее личными делами и не стала прояснять ситуацию. Известно, что родительница Татьяны живет в Твери, возможно, она не захотела или не смогла переехать в Москву, поэтому Брухуновой пришлось возложить заботы о сыне на чужого человека. Сама Татьяна не стала засиживаться в декрете и уже приступила к работе.

Ранее "Дни.ру" рассказывали о том, что Татьяна Брухунова показала свое настоящее лицо. Молодая жена Петросяна не стесняется своих изъянов и всегда готова ответить на критику в свой адрес.