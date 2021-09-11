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Шоу-бизнес
Молодая жена Петросяна показала свое настоящее лицо

Молодая жена Петросяна показала свое настоящее лицо

Татьяна Брухунова выложила фотографию в "Инстаграм", на которой она показала свое лицо без фильтров.
прочитано 339 раз

Недавно Татьяна Брухунова выложила видео в "Инстаграм", на котором она рассказывает про продукцию одного магазина. Но не многие подписчики обратили внимание на еду, про которую рассказывала жена Петросяна.

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В основном все комментаторы писали о внешности женщины. Дело в том, что Брухунова предстала перед всеми без макияжа и фильтров.

Жена Юмориста поделилась своим мнением о произошедшем. Она не стесняется показывать свое настоящее лицо. Изъяны и прыщи есть у всех и этого не стоит стесняться и скрывать.

Также Татьяна дала понять, что не даст себя в обиду и не позволит писать гадости в ее сторону. Она не собирается меняться ради прихотей аудитории.

Некоторые подписчики пошли еще дальше и предположили, что супруга артиста беременна. Помощница не опровергла слухи, но назвала их бредом и извращением.

Напомним, что это уже не первый раз, когда Брухуновой нужно защищаться от нападок хейтеров и СМИ. Вокруг нее постоянно плетут сплетни и она всячески пытается их опровергать.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В ЯНДЕКС.НОВОСТЯХ

Евгений Петросян. Фото: Pavel Kashaev /Global Look Press/ www.globallookpress.com
Автор: 11 сентября 2021, 16:48 Источник: Инстаграм ✓ Надежный источник

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