"Решил авторитетом надавить": вставшего в позу Крутого спустили с небес на землю

Некий злопыхатель ранее написал композитору, что у того нет слуха. Нападки недоброжелателя сильно зацепила маэстро, и он пригрозил хейтеру разборками.
Подобная реакция совершенно не подходит интеллигентному музыканту, из-за этого россияне пришли в шок. Некоторые даже ополчились на пианиста за его поведение.
Были и те, кто согласился с хейтером. "Как композитор он прекрасный, но вокал очень слабый", "Игорю Яковлевичу Крутому лучше не петь, так как слуха у него нет, и поэтому получается у него, мягко говоря, смешное пение", "Не знаю, о каком слухе речь, но он сам говорил, что туговат на одно ухо. А тут взвился, решил авторитетом надавить", – негодуют читатели "Дни.ру".
Ранее Игорь Крутой поведал о причинах расставания с первой супругой Еленой. Пара жила скромно, поскольку карьера главы семьи развивалась крайне медленно. Вскоре чета перебралась в столицу. Молодожены стали жить в коммуналке. Денег совершенно не хватало. В результате беременная Елена не выдержала и уехала жить к подруге.
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