"Зря старается": прощающей измены Решетовой дали под дых

По мнению светской обозревательницы, модель после расставания с рэпером уже не знает, как поднять свою ценность на брачном рынке. Она считает, что очередное высказывание Анастасии Решетовой – это лишь повод привлечь к себе внимание противоположного пола.
Девушка полагает, что физическая измена – не повод рвать отношения. Главное для нее – чтобы любимый был рядом. Тем более, если избранник является хорошим мужем и опорой.
Лена Миро же считает, что такой логикой себя успокаивают все супруги гулящих мужей. Им проще думать, что мужчина любит их, а на стороне просто избавляется от лишнего сексуального напряжения.
Блогер напомнила, что ранее Анастасия Решетова назвала три вида измены. Первая – когда мужчина влюбился. Вторая – ради
удовлетворения сексуальной
потребности. И третья – назло избраннице.
Лена Миро с иронией отметила, что такая мудрая и всепрощающая жена, как Анастасия Решетова – настоящее счастье для любого представителя сильного пола. В заключение же она дала модели под дых, заявив, что та "зря старается", поскольку она уже "старая и сутулая".
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