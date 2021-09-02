Оставшаяся без горячих красавцев Собчак взвыла

Журналистка пожаловалась поклонникам в своем инстаграм-аккаунте. Звезда опубликовала пост о том, что ей не дали провести беседу с кумирами молодежи.
Ксения Собчак просто взвыла из-за несправедливости и, не стесняясь в выражениях, распекла представителей коллектива. Она отметила, что после долгой подготовки к интервью, его согласовали для шоу "Осторожно, Собчак".
Однако за несколько часов до встречи менеджер ведущей передачи сообщил ей, что менеджмент группы отменил встречу без объяснений. В сердцах Ксения Собчак заявила, что у представителей Maneskin "супер тупой, непонятийный и не бизнесовый подход".
Также телеведущая предложила своим поклонникам оставить в профиле группы негативные комментарии по поводу такого непрофессионального подхода их менеджеров.
Напомним, в конце августа стало известно, что скандальная рок-группа встретится со своими фанатами 31 августа. Отметим, что подростки и молодежь считают членов коллектива горячими красавцами, сходя с них с ума. Группа Maneskin представляла на "Евровидении-2021" Италию с песней Zitti e buoni и стала победителем.
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