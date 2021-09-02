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Шоу-бизнес
Оставшаяся без горячих красавцев Собчак взвыла

Оставшаяся без горячих красавцев Собчак взвыла

Ксения Собчак разразилась гневом в адрес менеджеров итальянской популярной группы Maneskin из-за срыва интервью.
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Журналистка пожаловалась поклонникам в своем инстаграм-аккаунте. Звезда опубликовала пост о том, что ей не дали провести беседу с кумирами молодежи.

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 Ксения Анатольевна Собчак

Ксения Анатольевна Собчак теле- и радиоведущая, блогер, политик

Ксения Собчак просто взвыла из-за несправедливости и, не стесняясь в выражениях, распекла представителей коллектива. Она отметила, что после долгой подготовки к интервью, его согласовали для шоу "Осторожно, Собчак".

Однако за несколько часов до встречи менеджер ведущей передачи сообщил ей, что менеджмент группы отменил встречу без объяснений. В сердцах Ксения Собчак заявила, что у представителей Maneskin "супер тупой, непонятийный и не бизнесовый подход".

Фото: Matteo Nardone / Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

Также телеведущая предложила своим поклонникам оставить в профиле группы негативные комментарии по поводу такого непрофессионального подхода их менеджеров.

Напомним, в конце августа стало известно, что скандальная рок-группа встретится со своими фанатами 31 августа. Отметим, что подростки и молодежь считают членов коллектива горячими красавцами, сходя с них с ума. Группа Maneskin представляла на "Евровидении-2021" Италию с песней Zitti e buoni и стала победителем.

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Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 2 сентября 2021, 20:32 Источник: Instagram ✓ Надежный источник
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комментарии

Ответить:

Гость847303
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Ей бы взвыть, взглянув в зеркало! Грязная мерзость! Как можно этоу грязную мерзость называть журналистом? На основании купленного родителями на деньги из воровской кубышки диплома МГИМО, где она числила его ПОЗОРОМ? Непотопляемый, как известно, человеческий отход. ДНО!
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