"Хотела помочь взрослым мужчинам": Проклову разнесли за защиту извращенцев

Скандально известный блогер Лена Миро попыталась вывести Елену Проклову на чистую воду.



Светская обозревательница сомневается в истинности истории артистки. Ранее звезда рассказала, что в 15 лет подверглась домогательствам и сексуальному насилию со стороны ныне ушедшего на тот свет известного человека.

Лена Миро призналась, что сперва подержала актрису. Но недавно затравленная за свои откровения коллегами и рядовыми россиянами Елена Проклова заявила, что своей историей "хотела помочь взрослым мужчинам", которые столкнулись с подобным в своей жизни, передает 5-tv.ru.

То есть, выходит, речь шла о людях, которые намерены заниматься сексом с не достигшими половой зрелости лицами. Но таких иначе, как извращенцами, назвать нельзя. Лена Миро возмутилась формулировкой звезды театра и кино. Обозреватель уверена, что таким словами Елена Проклова "превзошла своих гонителей".

Миро разнесла знаменитость, назвавшую растление малолетних проблемой их растлителей. Блогер возмущена высказываниями актрисы. У нее возникли сомнения в том, не придумала ли Елена Проклова всю эту историю?

Напомним, о женской привлекательности артистки и ее умению сводить мужчин с ума ходили легенды. Елене Прокловой приписывали романы с известными коллегами: Андреем Мироновым, Олегом Янковским и многими другими.