Вскрылись последствия секс-скандала с Прокловой: Мужчины признались, что испытали домогательства

Елена Проклова вернулась к своим откровениям, сделавшим ее едва ли не главным ньюсмейкером года.

Еще весной этого года 67-летняя актриса стала гостьей программы "Секрет на миллион" на телеканале "НТВ" и рассказала Лере Кудрявцевой, а вместе с ней и миллионам телезрителей о своем травматичном прошлом. В юности будущая звезда стала жертвой домогательств известного человека, имя которого не было названо в эфире, однако все поняли, что речь шла о покойном Олеге Табакове. Откровения Елены Прокловой не остались без последствий и вызвали настоящую бурю в российском обществе, однако она совершенно не пожалела о сказанном.

В свежем интервью актриса заявила, что ей совсем не нужен пиар, и скандальными событиями из собственного прошлого она поделилась вовсе не ради хайпа. Такова ее жизнь, и актриса не собирается переписывать ее в угоду кому-то. При этом Проклова призналась, что она все же хотела последствий, но совсем других. Женщина надеялась своим рассказом всколыхнуть общество, но хотела привлечь внимание не к собственной персоне, а к проблеме взрослых мужчин, в которых бушуют страсти к несовершеннолетним девочкам.

"Сколько девочек, а сколько мужчин мне после признались, что испытали в детстве такие же домогательства, вы и представить себе не можете!" – призналась актриса "КП".

Знаменитость уверена, что на эту проблему очень важно обратить внимание общественности, однако ей это сделать в полной мере не удалось. По словам Прокловой, в ее истории всем оказалось наплевать на суть, люди увидели лишь хайп.

Ранее "Дни.ру" рассказывали о том, что замешанная в секс-скандале Елена Проклова встала на защиту Ольги Бузовой.