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Шоу-бизнес
Публичное появление тяжелобольного сына Орбакайте ошарашило публику: Кричал и дергался

Публичное появление тяжелобольного сына Орбакайте ошарашило публику: Кричал и дергался

Сын Кристины Орбакайте накануне дебютировал в мюзикле "Безымянная звезда" в постановке режиссера Александра Сазонова. Ролик с выступлением опубликовала его супруга в "историях" своего личного блога.
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Алена Краснова поделилась отрывком из спектакля. Никита Пресняков был невероятно хорош на сцене: он кричал, пел и много танцевал вместе с другими коллегами. Публика была в восторге от навыков и талантливой работы артиста. Супруга знаменитости отметила, что избранник "растрогал всех". Она высоко оценила мюзикл.

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 Никита Владимирович Пресняков

Никита Владимирович Пресняков Музыкант

Премьера состоялась на сцене Губернского театра, руководителем которого является Сергея Безруков. Весной стало известно, что на главную роль он выбрал именно сына Кристины Орбакайте из 12 артистов. В какой-то момент на звезду "Бригады" обрушилась серьезная критика. Якобы, несмотря на критику МХАТа, он поступает также: зовет звезду ради пиара.

Сергей Безруков ответил критикам. Он отметил, что при выборе оценивал в первую очередь вокал, а затем актерские данные и внешний вид. По мнению артиста, Никита Пресняков крайне органично вписался в мюзикл и как драматический артист. Он подчеркнул, что для него важно видеть результат, а в Никите он не сомневается.

Напомним, не так давно сын Кристины Орбакайте сильно похудел. Многие заподозрили, что у артиста что-то не так со здоровьем. Он признался, что придерживается специальной диеты, но на его внешний вид также влияют полипы, обнаруженные в желчном пузыре. Вопреки всем слухам, ситуация является достаточно рядовой и вовсе не опасной для жизни.

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Фото: Vadim Tarakanov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 17 сентября 2021, 13:03 Источник: "Инстаграм" ✓ Надежный источник
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Роскошная свадьба внука Аллы Пугачевой

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