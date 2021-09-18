Водонаева плюнула в популярного певца после вручения премии: Все решают связи

Алена Водонаева раскритиковала вручение премии Федуку. Она считает, что певец ее не заслужил.

В российской столице провели премию GQ, которая с текущего года стала называться "Мужчинами года". На этот раз звание "Музыканта года" получил рэп-исполнитель Федук.

Такой исход событий не стал откровением для большинства тех, кто следит за отечественным шоу-бизнесом. При этом выбор Федука показался телеведущей Алене Водонаевой, мягко говоря, спорным

Знаменитость посвятила данному событию небольшую заметку, которую разместила в своем "Инстаграме". Водонаева подвергла сомнению тот факт, что Федор Инсаров стал "мужчиной года" благодаря своему труду и творческой активности. Многие посчитали, что звезда "плюнула" в кумира молодежи.

По мнению ведущей, премию Федуку дали из-за того, что его тестем является известный ресторатор Аркадий Новиков. Якобы влиятельность отца Саши Новикова сыграла решающую роль в присвоении премии молодому артисту.

Водонаева убеждена, что более заметными в этом году были другие исполнители, среди них Моргенштерн и Слава Марлоу. При этом Алена добавила, что Федук ей очень симпатичен, она не имеет к нему никаких личных претензий.

Стоит отметить, что Федук и Саша Новикова очень часто появлялись в медийном поле в этом году. Пару активно обсуждали в прессе и помещали на обложки глянца.

Вероятно, повышенное внимание к персоне артиста и его личной жизни на самом деле повлияли на решение вручить ему премию. Насколько это справедливо — другой разговор.