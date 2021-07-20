"Боюсь": Водонаева после инсульта стремительно слепнет

Алена Водонаева рассказала о страшных последствиях перенесенного кровоизлияния в мозг.

Журналистка пожаловалась, что с недавних пор у нее стало ухудшаться зрение. Она отметила, что раньше оно составляло минус три, теперь же снизилось еще больше.

По словам телеведущей, она заметила проблему после второго инсульта, сообщает Ura.ru. Алена Водонаева призналась, что такое состояние ее бесит. При этом она добавила, что не хочет делать операцию, потому что боится.

Напомним, экс-участницу шоу "Дом-2" положили в больницу 20 апреля. У нее случился микроинсульт. Затем звезда рассказала о нарушении психики. Алену Водонаеву стали мучить панические атаки.

Также знаменитость говорила о том, что ее здоровье подорвали постоянные стрессы и перегрузки на работе. Она сетовала на то, что вынуждена надеяться только на себя и самостоятельно решать все проблемы.

Помимо активной профессиональной деятельности Алена Водонаева воспитывает сына Богдана от бизнесмена Алексея Малакеева. В 2011 году супруги разошлись. В 2017 году теледива снова вышла замуж. Ее избранником стал диджей Алексей Комов (Косинус – прим. ред.). Но и этот союз не продлился долго. Сейчас журналистка официально свободна.