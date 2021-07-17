“Просто имя в документах” : всплыло настоящее имя Водонаевой

Недавно телеведущая похвасталась перед фанатами окончанием журфака МГУ и выложила фотографию диплома, поделившись впечатлениями. Экс-звезда «Дома-2» рассказала, что закончила самый престижный ВУЗ страны на одни пятерки, а единственную четверку ей пришлось пересдать для красоты. Алёна сообщила фанатам, что получила огромное удовольствие от учёбы, ведь журналист – это та профессия, которой она “посвятила свою жизнь”.
Однако внимательные пользователи увидели в дипломе Водонаевой совершенно другое имя. Для многих это стало неожиданностью, поэтому в адрес ведущей поступил шквал вопросов с просьбой объяснить как так вышло.
Оказывается, история началась в Тюмени в 1982 году. “Злобная тётка”, оформляющая документы в ЗАГСе, просто не позволила родителям Водонаевой записать девочку как Алёна.
“Но меня как называли Алёной с рождения, так и называли Алёной. Родители, родственники, друзья, в школах, в университетах. Кто такая Елена – я до сих пор не знаю”, – прокомментировала ситуацию телеведущая.
Тем временем, преданные фолловеры поздравили звезду с успешным окончанием учёбы, прозвав её не только красавицей, но и умницей.
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