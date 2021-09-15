Ефремов за решеткой шокировал словами о смерти Волчек

Сегодня суд рассматривал кассационную жалобу по приговору Михаила Ефремова. Адвокаты артиста попыталась уменьшить срок за смертельное ДТП, произошедшее в центре столицы. Они объяснили запрос такого рода тем, что знаменитость плохо себя чувствует.

Недавно сестра Михаила Олеговича поделилась неприятной новостью: из-за тяжелой работы в колонии общее состояние звезды отечественного кино серьезно ухудшилось. Особенно сильно пока пострадало зрение актера: он вдруг начал читать в очках. Так, адвокаты знаменитости решились потребовать сократить срок.

Михаил Ефремов вышел на связь с судом из колонии в Белгородской области. Артист выглядел крайне разбитым и сообщил, что его жизнь серьезно изменилась в 2019 году. Тогда он сперва потерял свою любимую мать, а затем – "театральную" мать, Галину Волчек. По словам Михаила Олеговича, именно тот момент стал переломным в его жизни. Он начал пить.

"Я не выдержал!" – признался актер. Он отметил, что полностью признает свою вину, так как трагедия произошла из-за него и его состояния. Артист рассказал, что практически сразу, "как черт из табакерки", пришел к нему адвокат Эльман Пашаев. Сам Михаил Олегович также обратился к суду и попросил смягчить приговор.

Михаил Ефремов рассказал, что в последнее время у него обострилась бронхиальная астма. Он полагает, что заболевание не позволит ему находиться в колонии долгий промежуток времени. Судя по всему, разжалобить присутствующих артисту не удалось. Было принято решение оставить приговор без изменений.