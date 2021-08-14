Адвокат Пелагии раскрыла правду о сокрытии имущества после развода с Телегиным

Певица Пелагея и хоккеист Иван Телегин до сих пор не могут поделить нажитое общим трудом имущество. Адвокат Марианна Мировая рассказала "Пятому каналу", как проходит судебный процесс и пришли ли бывшие супруги к общему мнению.
Как оказалось, пара все еще не приняла никакого решение. Все, к чему пришли бывшие муж и жена – это перенести заседание суда. Оно состоится 5 октября 2021 года.
По слухам, певица из Новосибирска обвинила спортсмена в том, что тот претендует на ее доходы. А именно на гонорары со съемок и выступлений, которые она получала в течение трех лет.
Это еще не все детали разбирательств. Член жюри главного музыкального проекта России "Голос" заявила, что приобрела недвижимость на деньги своей матери. Экс-супруг в покупке не участвовал, но хочет претендовать на часть квартиры, стоимость которой оценивается в 85 миллионов рублей. Также им придется разделить загородный дом за 2 миллиона долларов.
За три года в браке звездная пара накопила еще и на особняк в Подмосковье. Адвокат Телегина утверждает, что, несмотря на множество слухов, которые ходят уже на протяжении нескольких лет, Иван не участвовал ни в каких махинациях с документами.
"То, что Иван переписал имущество на родственников, еще находясь в браке – неправда!" – уверенно ответила Мировая всем хейтерам.
Многие поклонники удивляются, как знаменитостям удалось все же сохранить теплые отношения. Причиной тому, наверняка, стала маленькая Тая – их общая дочка. Спортсмен часто видится с девочкой и старается как можно больше проводить с ней времени.
Полина объявила о разводе в 2019 году. Поклонники посчитали, что причиной стали измены супруга. Девушка никак это не комментирует.
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