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Шоу-бизнес
Бросивший Пелагею с ребенком хоккеист женился на дочке миллионера

Бросивший Пелагею с ребенком хоккеист женился на дочке миллионера

Бывший муж Пелагеи Иван Телегин сегодня официально расписался со своей новой избранницей Марией Гончар.
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Хоккеист и дочь миллионера заключили брак в одном из подмосковных загсов. Молодоженов сопровождают только самые близкие. Они же будут и на закрытой семейной свадьбе. Пышный праздник для друзей и знакомых пара устроит позже. Супруги выбрали классические свадебные образы – черный костюм у жениха и белое пышное платье у невесты.

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Пелагея певица

Иван Телегин ушел к Марии Гончар от Пелагеи, оставив ее с маленькой дочкой Таисией. Пара официально развелась в прошлом году и продолжает делить совместное имущество. Иван и Мария вместе уже два года. В мае хоккеист сделал девушке предложение. Торжественное событие состояло в Нижневартовске, на родине Гончар, в отеле ее тети.

Ранее адвокат Пелагеи рассказывала, как происходит раздел имущества между супругами. По ее словам, процесс сложный, бывшие возлюбленные никак не могут договориться. Пелагея заявила, что Телегин претендует на ее доходы со съемок и от выступлений. Еще бывший муж хочет завладеть частью квартиры, которую певица купила на деньги своей матери. Супруги будут делить загородный дом за 2 миллиона долларов. Мирно договориться на удается, поэтому очередной суд назначили на 5 октября. Однако вне имущественных разбирательств у бывших супругов сохраняются приятельские отношения.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В ЯНДЕКС.НОВОСТЯХ

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com / www.globallookpress.com
29 августа 2021, 16:00 Источник: СтарХит ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Пелагея привела мужа посмотреть на красавчика Петрова

комментарии

Ответить:

Гость844980
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Кто следующий? Это он уже второго ребёнка бросил, кAзeл бородатый
1

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