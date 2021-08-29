Бросивший Пелагею с ребенком хоккеист женился на дочке миллионера

Хоккеист и дочь миллионера заключили брак в одном из подмосковных загсов. Молодоженов сопровождают только самые близкие. Они же будут и на закрытой семейной свадьбе. Пышный праздник для друзей и знакомых пара устроит позже. Супруги выбрали классические свадебные образы – черный костюм у жениха и белое пышное платье у невесты.
Иван Телегин ушел к Марии Гончар от Пелагеи, оставив ее с маленькой дочкой Таисией. Пара официально развелась в прошлом году и продолжает делить совместное имущество. Иван и Мария вместе уже два года. В мае хоккеист сделал девушке предложение. Торжественное событие состояло в Нижневартовске, на родине Гончар, в отеле ее тети.
Ранее адвокат Пелагеи рассказывала, как происходит раздел имущества между супругами. По ее словам, процесс сложный, бывшие возлюбленные никак не могут договориться. Пелагея заявила, что Телегин претендует на ее доходы со съемок и от выступлений. Еще бывший муж хочет завладеть частью квартиры, которую певица купила на деньги своей матери. Супруги будут делить загородный дом за 2 миллиона долларов. Мирно договориться на удается, поэтому очередной суд назначили на 5 октября. Однако вне имущественных разбирательств у бывших супругов сохраняются приятельские отношения.
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