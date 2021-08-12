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Шоу-бизнес
Сын Орбакайте рухнул в пропасть

Сын Орбакайте рухнул в пропасть

Наследник Кристины Орбакайте совершил отчаянный шаг. Россияне напуганы.
прочитано 877 раз

30-летний Никита Пресняков умеет шокировать народ неожиданными поступками. Его увлечение паркуром и катанием на скейтборде переросло в чрезвычайные забавы. Во время отдыха на Кипре мужчина отважился на экстремальное развлечение. Сын Кристины Орбакайте рухнул в пропасть с обрыва на мысе Греко. Мужчина прыгнул с высоты в лазурную воду, рискуя разбиться. Одно неосторожное движение — и в живых остаться уже бы не получилось.

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 Никита Владимирович Пресняков

Никита Владимирович Пресняков Музыкант

Наследник певицы попросил снять его на камеру. Никита Пресняков в одних плавках ловко бросился вниз, принимая удобное положение. Неподалеку находились отдыхающие, которые с ужасом взирали на исключительное зрелище. Скалы, массивные камни, скользкое дно могли запросто нанести ущерб организму отважного экстремала.

Запись прыжка в инстаграм-аккаунте Никиты Преснякова довела народ до исступления. Россиян всполошил рискованный поступок мужчины так, что некоторые даже начали молиться за его здоровье. Сына Кристины Орбакайте призвали беречь себя и быть осторожнее.

"Очень травмоопасный прыжок!", "Хорошо хоть не вниз головой", "А дно сначало проверили? Страшненько, Никита, не рискуйте так", "Ужас, вокруг камни!", "Маминым нервам неприятно наверняка", "А мне жутко стало!", "Наверное все отбил", "Отчаянный!" — написали пользователи Сети.

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Фото: АГН Москва / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 12 августа 2021, 19:48 Источник: Инстаграм ✓ Надежный источник
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