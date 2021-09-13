Истощенный сын Орбакайте рассказал о страшном недуге

Накануне сын Кристины Орбакайте вышел из себя и сделал сразу несколько громких заявлений. Публика активно обсуждает каждое из них.

Никита Пресняков опубликовал селфи на фоне катка. Он пожаловался поклонникам на то, что многие оставляют ему негативные комментарии. Особенно отметил артист тот факт, что некоторые называют его "бездельником". Судя по всему, подобные оскорбления надоели знаменитости.

Актер рассказал, чем занимается. Он подчеркнул, что каждый день тренируется, чтобы быть в форме к программе "Ледниковый период". Также много времени уходит на съемки шоу. Каждый день он репетирует, готовясь и к премьере в театре, а вечером заходит на видеостриминговый сервис, что также является частью его деятельности. Однако даже на этом не закончился список активностей звезды. Никита сообщил, что сейчас готовит к выходу второй альбом группы, а также монтирует клипы на заказ.

"Лучше бы на завод шел работать", – посмеялся Никита Пресняков. В комментариях многие пользователи призвали артистка прекратить оправдываться, так как это лишь его жизнь. Он отметил, что не считает подобные тексты оправданием, а лишь смеется над собой и другими, выделяя самые популярные комментарии.

Второе признание сына Кристины Орбакайте оказалось связано с его здоровьем. Некоторое время назад актер сильно похудел, после чего появились слухи о его болезни. Уже несколько раз Никита отвечал на этот вопрос, но накануне решил поделиться деталями. Он рассказал, что его похудение связано не только с лечебной диетой, но и с "полипами желчного пузыря". Пользователи посочувствовали кумиру и пожелали ему скорейшего выздоровления.

