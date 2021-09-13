Слишком много лжи: Семенович рассекретила детали разрыва отношений с мужчиной

Анна Семенович никогда не страда от недостатка мужского внимания. Однако замуж она пока так и не вышла.

Анна Семенович находилась в отношениях с бизнесменом несколько лет. За это время, как ей казалось, она хорошо его узнала и даже была готова выйти замуж и родить ему ребенка.

Все оказалось не так просто. Выяснилось, что возлюбленный обманывал Анну. Он рассказывал об одном бизнесе, который у него якобы был, а на деле оказывалось, что он занимается совсем другим делом. И таких ситуаций в жизни бывшей фигуристки стало слишком много.

Семенович признается, что терпеть не может, когда врут. Она не смогла состоять в таких отношениях и бросила своего возлюбленного. По словам артистки, они все же остались друзьями.

В интервью Елене Барановской бывшая солистка группы "Блестящие" вспомнила свои предыдущие отношения и поняла, что со всеми она не была до конца счастлива. Многие из них пытались сделать все, чтобы блондинка ушла из шоу-бизнеса и стала домохозяйкой. Анну такой расклад не устраивал.

"Уверена, что мужчина приходит в жизнь женщины, чтобы сделать ее лучше, а не утяжелять. Я буду жить с тем, с кем мне будет в кайф, ведь я умею кайфовать от жизни" – подытожила Семенович.