"Похожа на ведьму": Ожиревшая Семенович развесила еду на голове

Певица Анна Семенович вызвала отвращение у народа. Звезда располнела до необъятных размеров.

Экс-солистка группы "Блестящие" славится пышными формами, которые со временем становятся все больше и больше. Фанаты бьют тревогу, требуя звезду поскорее сесть на диету. Лишний вес 41-летней знаменитости из изюминки превратился в недостаток, который скрывать уже не имеет смысла. При этом морить себя голодом певица не собирается. Недавно в Сети появился снимок, где Анна Семенович развесила на голове еду.

Поп-дива предстала перед камерой в парике, на котором закреплены фрукты и ягоды. Из-за жировых отложений светская львица едва влезла в кадр. С помощью фоторедактора Анна Семенович сделала акцент на лице, пытаясь отвлечь внимание от располневших плечей. "Любимые, как я вам в роли лесной феи?" — спросила она у подписчиков.

Пользователи Сети отметили, что певица выглядит неважно. Многие подчеркнули, что ей необходимо похудеть и отказаться от излишней ретуши фотографий. Образ Анны Семенович произвел на комментаторов неприятное впечатление. "Вы здесь не на фею похожа, а на ведьму", "Чудо-юдо из болота", "Таких толстых фей не бывает", "Феи летают, а этот дирижабль неподъемный", "Ужасна", "Убрать всю ретушь — и будет не фея, а леший", "Смотри, как бы твой головной убор не съели!" — написали раздосадованные россияне.

