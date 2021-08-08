"Переоценена": Ирину Шейк затравили за "честные" фотографии

В "Инстаграм" попали фотографии Ирины Шейк, сделанные сзади. Поклонники поделились на два фронта.

Недавно в социальной сети "Инстаграм" появились фотографии Ирины Шейк, которые вызвали бурю эмоций – как положительных, так и отрицательных. На фотографии супермодель в бикини заходит в воду.

Поклонники сразу же заметили, что попа бывшей девушки Криштиану Роналду и Брэдли Купера выглядит совсем не так, как на обложках журналов и снимках с фотосессий. Вместо идеальных форм на кадрах запечатлен целлюлит.

"Ожидание и реальность" – написали под постом.

Большая часть подписчиков набросилась на Ирину Шейк, обвинив ее в огромной количестве фотошопа, который она использует и для работы, и для обычных фотографий в ленте "Инстаграма".

"Я с самого начала говорила, что Ирина Шейк переоценена", "Видели мы "орешки" и получше", "Обычная девчонка из глубинки" – ополчились против звезды хейтеры.

Сама модель на нападки никак не отвечает.

Но среди подписчиков есть и те, кто вступился за девушку.

"Еще раз доказывает, что она живая женщина", "И это нормально" – поддержали Ирину поклонники.

Напомним, Ирина Шейк – самая популярная в мире российская фотомодель. У нее есть своя армия поклонников. Свою карьеру девушка начала в далеком 2004 году. Но популярность ей принесло не только появление на подиуме в Париже, на обложках Vogue, Bazaar и GQ, в рекламе аромата Scandal от Жан-Поля Готье, но и романы с самыми знаменитыми звездами мира. С 2010 года она была в отношениях с футболистом Криштиану Роналду, а с 2015 – с голливудским актером Брэдли Купером.