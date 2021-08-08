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Шоу-бизнес
Жена рэпера Джигана побила зазнавшуюся Бузову

Жена рэпера Джигана побила зазнавшуюся Бузову

Оксана Самойлова выложила в свой "Инстаграм" рейтинг российских блогеров, где оказалась на первом месте.
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Жена Джигана возглавляет топ уже не первый раз, новый список начался с упоминания ее аккаунта. Самойлова опубликовала скриншот топа и поблагодарила подписчиков за доверие. "Очень давно я стабильно на первом месте в РФ. Спасибо вам (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", — написала Оксана.

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Подписчики сразу же вспомнили Ольгу Бузову, которая считает себя "самой популярной девушкой страны". Однако Оксана Самойлова побила поющую ведущую, которую не включили даже в топ-10. Вместе с Самойловой в рейтинге оказались Хабиб Нурмагомедов, Гоар Аветисян, Моргенштерн и Михаил Литвин.

Ранее Джигана и Оксану Самойлову обвинили в издевательстве над животными. Звездная пара нередко придумывает необычные развлечения для своих детей. Недавно родители привезли тигрят, чтобы повеселить наследников. Этот поступок не остался незамеченным, скандально известный блогер Лена Миро прокомментировала жест пары. По ее мнению, это можно расценить как издевательство над всеми участниками "игры". Тигренок легко может забить ребенка, поэтому это просто опасно. А диким животным, даже детенышам, в неволе некомфортно.

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Фото: Anatoly Lomokhov / Globallookpress.com / www.globallookpress.com
8 августа 2021, 06:16 Источник: AD in Blog • Требует проверки
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комментарии

Ответить:

Гость817832
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Ольга Бузова как её трахают во все дыры | 2000 hd порно...
<цензура>
Полагаем, вы убедились, что ПорноКаеф единственный порно портал, где вы сможете найти порево про Ольгу Бузову и как ее трахают во все дыры
И вот на такой проститутки делают свои темные дела мошенники ,знают,что шваль все сделает всех устроит ,всех обслужит
Гость817832
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Гость815124
она у хачей "прачка", через её "творчество "арчеры" и <цензура>." "отмывают" и легализуют криминальное бабло. На её пиар работает бригада около 100 челов, поэтому её так много! Это "бизнес-проект "арчеров" и ворья из "Газпром Медиа", владельца этой помойки - ТНТ. Но лучше иметь 1 млн. подписчиков, которые тебя любят, чем 23(??) мил., которые тебя ненавидят! Реклама на плохом более , действенна и эффективна, чем на хорошем, тем более, что у Бузовой хорошего-то и нету ни грамма. Вот как-то так вкратце. Всем добра, здоровья и удачи! А Бузло, этот фейк, "мыльный пузырь" скоро лопнет, "арчеры" "сольют" её
спасибо за правду и что не боитесь так смело писать,эти твари что наживаются, их давно надо посадить ,но продолжают эту идиотку раскручивать ,поняли,что как певица она <цензура> теперь находят со своими деньгами от богатых спонсоров ещё где можно шваль пристроить и получить ПОРА со всем явным мошенничеством ставить на место ,армяни уже хапуги обнаглели
Гость815124
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Гость815124
она у хачей "прачка", через её "творчество "арчеры" и <цензура>." "отмывают" и легализуют криминальное бабло. На её пиар работает бригада около 100 челов, поэтому её так много! Это "бизнес-проект "арчеров" и ворья из "Газпром Медиа", владельца этой помойки - ТНТ. Но лучше иметь 1 млн. подписчиков, которые тебя любят, чем 23(??) мил., которые тебя ненавидят! Реклама на плохом более , действенна и эффективна, чем на хорошем, тем более, что у Бузовой хорошего-то и нету ни грамма. Вот как-то так вкратце. Всем добра, здоровья и удачи! А Бузло, этот фейк, "мыльный пузырь" скоро лопнет, "арчеры" "сольют" её
уже из-за неэффективности, выкинут на помойку,как старую, грязную половую тряпку и заменят новой. И тогда увидим, что эта алкашка, наркоша, мошенница, <цензура> продажная и т.<цензура>. останется одна с голой ...опой!
Гость817832
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"Арчеры", хозяева и кукловоды этой марионетки Бузлы, всё чётко организовали и проплатили! Ажиотаж, рекламу, "аншлаг", Бякову в карман и т.д. Зато потом "отмоют" намного больше бабла. А Бузло - это их "прачка", поэтому её и суют во все щели и пиарят к месту и не к месту. Вот и вся хитрость, тем более, что владелец канала ТНТ "Газпром Медиа", бабла, как грязи, только "отмывай" и легализуй! И все довольны, все смеются, только наши денежки от газа растворяются в чужих карманах! Затратят миллион, а проведут как 10 лямов! 9 лямов - "чистая прибыль"!
Гостья
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Статью кажется писали два автора,один восхищался,другой нашел чем гнобить, очернить Самойлову НУ НАКОНЕЦ нашли, это тигрятами ,а чем будем вылизывать бузову? положено эту шваль,её должны носить на руках,ведь у бездарной все "складывается" только по тому что спонсор богатый Газпром и мошенник арт директор будет на руках носить дебилку бузову потому что живет за счет этой мерзости ,проталкивает ,махинаций много, его тронь посыпится столько креминала,что без суда можно сажать
Гость815124
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она у хачей "прачка", через её "творчество "арчеры" и <цензура>." "отмывают" и легализуют криминальное бабло. На её пиар работает бригада около 100 челов, поэтому её так много! Это "бизнес-проект "арчеров" и ворья из "Газпром Медиа", владельца этой помойки - ТНТ. Но лучше иметь 1 млн. подписчиков, которые тебя любят, чем 23(??) мил., которые тебя ненавидят! Реклама на плохом более , действенна и эффективна, чем на хорошем, тем более, что у Бузовой хорошего-то и нету ни грамма. Вот как-то так вкратце. Всем добра, здоровья и удачи! А Бузло, этот фейк, "мыльный пузырь" скоро лопнет, "арчеры" "сольют" её
Гость815124
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Бузло только сама считает, что она "самая, самая, самая" (и, походу, свято в это верит!?),а её пиарщики старательно убеждают в этом несмышлёных детишек и дебилов постарше.
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