Жена рэпера Джигана побила зазнавшуюся Бузову

Оксана Самойлова выложила в свой "Инстаграм" рейтинг российских блогеров, где оказалась на первом месте.

Жена Джигана возглавляет топ уже не первый раз, новый список начался с упоминания ее аккаунта. Самойлова опубликовала скриншот топа и поблагодарила подписчиков за доверие. "Очень давно я стабильно на первом месте в РФ. Спасибо вам (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", — написала Оксана.

Подписчики сразу же вспомнили Ольгу Бузову, которая считает себя "самой популярной девушкой страны". Однако Оксана Самойлова побила поющую ведущую, которую не включили даже в топ-10. Вместе с Самойловой в рейтинге оказались Хабиб Нурмагомедов, Гоар Аветисян, Моргенштерн и Михаил Литвин.

Ранее Джигана и Оксану Самойлову обвинили в издевательстве над животными. Звездная пара нередко придумывает необычные развлечения для своих детей. Недавно родители привезли тигрят, чтобы повеселить наследников. Этот поступок не остался незамеченным, скандально известный блогер Лена Миро прокомментировала жест пары. По ее мнению, это можно расценить как издевательство над всеми участниками "игры". Тигренок легко может забить ребенка, поэтому это просто опасно. А диким животным, даже детенышам, в неволе некомфортно.