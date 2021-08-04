Подходит размер: Пугачева похвасталась аппаратом Галкина

Звездная пара решила порадовать поклонников забавным видео. Ролик у себя в микроблоге разместил телеведущий.
На необычную идею артистку и шоумена вдохновил ретро-автомобиль – аппарат 1964 года выпуска. Видавший виды "Запорожец" отреставрировали, превратив в произведение искусства. Капот авто стал выполнять функцию клумбы.
Довольная Алла Пугачева села за руль и стала обсуждать презент с юмористом. 72-летняя Примадонна пошутила, что машинка – ее возраста. "Подходит цвет, размер", – заявила восхищенная исполнительница. На это Максим Галкин шутливо напомнил жене, что автомобиль намного моложе нее.
Такое некорректное замечание не смутило знаменитость. Она заявила, что любит молодых. Диалог пары вызвал умиление у фолловеров. Они восхитились юмору четы и их гармоничным отношениям.
Как писали "Дни.ру", Максим Галкин и Алла Пугачева сыграли свадьбу десять лет назад. Знакомы они были с 2001 года. В 2013 году у звездной пары от суррогатной матери родились близняшки Лиза и Гарри. Примадонна и юморист являются одной из самых гармоничных пар отечественного шоу-бизнеса.
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