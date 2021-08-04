"Срамота": зацеловавшая ребенка Брухунова вызвала оторопь

Раньше Евгений Петросян и его супруга, Татьяна Брухунова, редко выкладывали личные снимки. Однако супруга юмориста поняла, как сильно публике нравятся снимки ее сына.

Маленький мальчик, которого назвали Ваганом, появился на свет зимой прошлого года. Первые полгода родители малыша отказывались говорить об этом и всячески пытались скрыть радостное событие от прессы и поклонников. Они игнорировали даже прямые вопросы о наследнике и делали вид, что ничего не произошло. Однако в день своего 85-летия Евгений Петросян рассказал правду поклонникам и даже показал снимок сына.

Сейчас наследнику Татьяны Брухуновой уже чуть больше года. Пользователи каждый раз с нетерпением ждут, когда же знаменитость покажет им малыша, но делает она это достаточно редко. С осени прошлого года ребенок сильно вырос, начал достаточно уверенно ходить. Супруга звездного юмориста опубликовала новые снимки.

На фото счастливый ребенок веселится со своей мамой и радостно бегает вокруг нее. Татьяна же, судя по всему, никак не может насмотреться на сына, постоянно обнимает его и целует. Она указала, что Ваган "умеет вовлекать". Некоторые подписчики посчитали поведение супруги Евгения Петросяна не совсем уместным. "Срамота", "Зачем вся эта показуха", "Ой, ребенка то куда они", – возмутились пользователи.

Другим же фотографии показались крайне трогательными и живыми. "Какая хорошая мама! Просто чудо", "Не ребенок, а золото!", "Ну, какой милаш", "Мой самый любимый контент", "Как я обожаю Вас и малыша", "Можно смотреть вечно", – ахнули поклонники.

