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Шоу-бизнес
Модница Брухунова нарядила годовалого сына в королевский наряд

Модница Брухунова нарядила годовалого сына в королевский наряд

Татьяна Брухунова редко публикует фотографии ребенка от Евгения Петросяна. Поклонники восхитились новым кадром.
прочитано 505 раз

Жена 75-летнего юмориста Евгения Петросяна 32-летняя блогер Татьяна Брухунова родила первенца в марте 2020 года. Мальчика назвали в честь отца комика Ваганом. До сих пор пара не показала общественности его лица.

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Татьяна Брухунова помощница Евгения Петросяна

 Евгений Ваганович Петросян

Евгений Ваганович Петросян артист эстрады, юморист

На днях Брухунова опубликовала свежий снимок годовалого ребенка со спины. Мальчик предстал в красивом наряде в морском стиле. Он уверенно стоял на ногах и смотрел в сторону от камеры. Поклонники восхитились тем, какой изысканный стиль у членов звездной семьи.

"Лук ассоциируются со стилем детей Английского Королевского семейства"; "Морячок хорошенький", – написали фанаты.

Стоит отметить, что за несколько лет Татьяна Брухунова зарекомендовала себя как ценитель роскошных вещей и изысканную модницу. Из скромной помощницы Петросяна, которая ничего особенного из себя не представляла, она превратилась в настоящую светскую львицу. Для каждого выхода в свет она тщательно подбирает наряды и следит за стилем.

Хоть у Татьяны Брухуновой и довольно много хейтеров, число поклонников молодой жены Петросяна все-таки растет с каждым днем. В своем блоге она рассказывает в основном о красоте, моде, правильном образе жизни и воспитании детей.

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Фото: instagram.com / dniru
Автор: 13 июля 2021, 18:27 Источник: "Инстаграм" • Требует проверки
ФОТОРЕПОРТАЖ

Богатая жизнь скромной помощницы Евгения Петросяна

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Гость790166
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Фууууу, мерзость какая
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