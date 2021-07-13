Модница Брухунова нарядила годовалого сына в королевский наряд

Татьяна Брухунова редко публикует фотографии ребенка от Евгения Петросяна. Поклонники восхитились новым кадром.

Жена 75-летнего юмориста Евгения Петросяна 32-летняя блогер Татьяна Брухунова родила первенца в марте 2020 года. Мальчика назвали в честь отца комика Ваганом. До сих пор пара не показала общественности его лица.

На днях Брухунова опубликовала свежий снимок годовалого ребенка со спины. Мальчик предстал в красивом наряде в морском стиле. Он уверенно стоял на ногах и смотрел в сторону от камеры. Поклонники восхитились тем, какой изысканный стиль у членов звездной семьи.

"Лук ассоциируются со стилем детей Английского Королевского семейства"; "Морячок хорошенький", – написали фанаты.

Стоит отметить, что за несколько лет Татьяна Брухунова зарекомендовала себя как ценитель роскошных вещей и изысканную модницу. Из скромной помощницы Петросяна, которая ничего особенного из себя не представляла, она превратилась в настоящую светскую львицу. Для каждого выхода в свет она тщательно подбирает наряды и следит за стилем.

Хоть у Татьяны Брухуновой и довольно много хейтеров, число поклонников молодой жены Петросяна все-таки растет с каждым днем. В своем блоге она рассказывает в основном о красоте, моде, правильном образе жизни и воспитании детей.