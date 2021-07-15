"Идиллия": совместное фото Брухуновой и Петросяна произвело фурор

32-летняя Татьяна Брухунова продемонстрировала нежные чувства к 75-летнему Евгению Петросяну.

В последнее время скандально известная супружеская пара все чаще делится совместными снимками. Недавно супруги даже устроили романтическую фотосессию. Сегодня очень трогательный кадр с той съемки появился в инстаграм-аккаунте жены Евгения Петросяна.

На опубликованном снимке Брухунова, нежно прильнувшая к руке мужа, счастливо улыбается с закрытыми глазами. Избранница юмориста отметила в посте, что хотела бы, чтобы именно так было всегда. Фолловеры Татьяны пришли в настоящий восторг от нежности снимка и даже заявили, что это фото так и просится на холст.

Восхищенные пользователи "Инстаграм" написали в комментариях:

"Красиво как. Пусть так будет всегда" (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.), ""Ты можешь подержать мою руку, но моё сердце в твоих руках навечно" Татьян, это лучшее фото", "Идиллия и родство душ", "Очень красиво!) прекрасная пара", "пусть так и будет! красивые, любящие, счастливые!".

Стоит отметить, что в последнее время публика стала очень благосклонна к молодой жене Петросяна. Брухунова часто делится личными снимками и всегда получает множество комплиментов от пользователей.

Ранее кадром с той же фотосессии в своем микроблоге поделился 75-летний Евгений Петросян – к нему аудитория не была так благосклонна.