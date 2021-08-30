Сделал предложение на третьем свидании: названы причины краха семьи Крутого

Игорь Крутой вспомнил о причинах расставания с первой женой.

Начинающий композитор встретил будущую супругу в компании друзей. Ему тогда было 25. Предложение Елене Крутой сделал уже на третьем свидании, так сильно его очаровала девушка. Избранница согласилась, но предложила чуть повременить с торжеством. Через некоторое время возлюбленные сыграли шумную свадьбу дома у Елены.

Молодожены жили скромно, карьера Игоря Крутого развивалась крайне медленно. Вскоре пара переехала в Москву, там они поселились в коммуналке, денег катастрофически не хватало. В итоге Елена не выдержала и, будучи уже беременной, уехала жить к подруге.

"Я думаю, что просто не было любви с ее стороны. Я ей благодарен, за то, что она честная была", – вспоминает Игорь Крутой.

После расставания Елена даже препятствовала тому, чтобы отец виделся с сыном, но все довольно быстро наладилось. Когда Крутой стал популярным, бывшая жена предпринимала попытки все вернуть, но композитор не согласился. Сейчас никакие отношение не связывают экс-супругов, они изредка встречаются на днях рождения сына и внуков.

Ранее Игорь Крутой удивил фанатов слишком бурной реакцией на комментарий хейтера в соцсетях. Недоброжелатель написал композитору, что у того отсутствует слух. Подобная нападка очень задела Игоря Яковлевича, и он стал угрожать обидчику разборками "по-мужски". Такое поведение крайне несвойственно для интеллигентного музыканта, поэтому поклонники были шокированы.