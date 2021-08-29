Замешанная в секс-скандале Проклова бросилась на защиту Бузовой: Кто дал вам право

Заслуженная артистка, которая недавно оказалась в эпицентре громкого секс-скандала, высказала свое видение ситуации с поющей ведущей. Она считает, что появление Бузовой на сцене МХАТа вполне закономерно. Елена Проклова не разделяет современных ценностей, однако решение театра сочла вполне в духе новых веяний. "А вдруг Ольга очень талантливый человек? Мы все спешим кого-то осудить, дать оценку, не разобравшись", - отметила актриса. Проклова назвала поступок ведущей смелым. Она не побоялась попробовать себя в непривычном амплуа, зная, что в ее сторону польется куча негатива.
Звезда советского кино даже изъявила желание сыграть вместе с Бузовой на сцене. Она считает, что многие осуждают Ольгу почем зря. Уже тот факт, что она на слуху у всей стары говорит о ее успехах. "Кто дал вам право судить о том, что хорошо и что плохо? Мне, например, не нравится всеобщее осуждение Бузовой" – недоумевает Проклова. Артистка посоветовала недоброжелателям попробовать добиться чего-то, заработать хотя бы часть того, что имеет поющая ведущая.
Ранее поклонники обсуждали элитную квартиру Елены Прокловой. У артистки престижные апартаменты в центре Москвы. На время покупки жилье стоило 15 миллионов, сейчас эта цифра в разы выше. Звезда выкупила все однушки на 11 этаже дома и совместила их, получив около 120 квадратов жилой площади с прекрасным видом на город. На этом Проклова не остановилась, сейчас она стоит особняк в горах в Сочи.
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