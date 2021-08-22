"Повредился в уме": Кушанашвили жестко приложил Крутого

Отар Кушанашвили высказался о недавнем скандале Игоря Крутого с подписчиком.

Недавно знаменитый композитор вступил в перепалку с хейтером в "Инстаграме", который утверждал, что у артиста отсутствует слух. В лучших традициях лихих девяностых Крутой грозился "вычислить адрес" и приехать разбираться. Журналист прокомментировал бурную реакцию композитора, отметив, что такое поведение недостойно интеллигентного Игоря Крутого. "Игорь Крутой повредился в уме! Где же ясность в мире? Зачем портить жизнь друг другу? ", – недоумевал Кушанашвили.

Отар Шалвович считает, что знаменитые люди не должны размениваться на каждый гневный комментарий анонимного недоброжелателя. Чаще всего, такие люди просто пытаются выпустить свой негатив за счет чужого успеха. Кушанашвили шутит, что если за каждого хейтера он получал бы деньги, стал бы миллиардером. Скорее всего, у Крутого тоже не один и не два злопыхателя, почему именно этот комментарий вызвал такой ураган – до сих пор остается загадкой.

Отар Кушанашвили регулярно высказывается относительно звездных скандалов. Так, по мнению журналиста, перепалка между Ляйсан Утяжевой и Алиной Кабаевой на почве выступления российских гимнасток абсурдна. Ведущий уверен, что Кабаева не имела права так жестко критиковать коллегу, она буквально "поставила Ляйсан на колени". Более того, он разделяет мнение жены Павла Воли.

Игорь Круто же, напротив, редко попадает в скандальную хронику. Интеллигентный композитор занимается музыкой и много работает. Поэтому ссора с подписчиком так потрясла общественность.