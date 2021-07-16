Звездам все можно? Пелагея закатила пир во время чумы без масок и дистанции

Звезды гуляли в ресторане без масок и не соблюдая социальную дистанцию. Это видно из опубликованного Димой Биланом ролика. Певец поделился кадрами с дня рождения звезды в своем микроблоге.
Знаменитостей вовсе не смутило то, что пандемия коронавируса в самом разгаре, и они пренебрегли всеми рекомендациями властей и специалистов. Отметим, что в Москве действую строгие ограничения по доступу в рестораны, бары, кафе и клубы. Чтобы попасть туда, надо показать QR-код о вакцинации или отрицательный ПЦР-тест.
Разделить радость певицы Пелагеи прибыли помимо Димы Билана Леонид Агутин, Полина Гагарина, супруги Дибровы и многие другие знаменитости. Сама виновница торжества приготовила гостям сюрприз, спев для них несколько своих хитов.
Поклонники певицы Пелагеи отметили в Сети, что артистка выглядела очень счастливой, несмотря на скандальный развод и дележку имущества с хоккеистом Иваном Телегиным. Примечательно, что исполнительница предстала на празднике в белом платье. Может быть, это намек на то, что у нее появился новый ухажер, с которым она была бы готова создать семью?
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