Сбежавший после родов Арзамасовой Авербух воссоединился с семьей

Всего две недели назад актриса Лиза Арзамасова и фигурист Илья Авербух стали счастливыми родители. У пары родился долгожданный сын. Мальчика назвали Львом.
После появления Льва на свет серебряный призер Олимпийских игр практически сразу улетел в Екатеринбург по работе. Там режиссер ледовых шоу готовится к летней Универсиаде, которая пройдет в 2021 году.
Звезде "Папиных дочек" пришлось первое время справляться с малышом самостоятельно. Напомним, что для артистки Лев – это первый ребенок.
Сегодня Авербух поделился видео в своих социальных сетях, на котором видно его супругу Елизавету и двоих сыновей. Знаменитость сидит на газоне около своего особняка, а на ее коленках у нее лежит новорожденный. Девушка мило смотрит на сына и улыбается. Напротив сидит Мартин – сын Авербуха от первого брака.
"Семейная идиллия. Всем хорошего дня", – написал спортсмен под постом.
Напомним, что пасынок Арзамасовой и первая супруга Авербуха были рады рождению Льва.
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