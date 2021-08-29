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Шоу-бизнес
Сбежавший после родов Арзамасовой Авербух воссоединился с семьей

Сбежавший после родов Арзамасовой Авербух воссоединился с семьей

Илья Авербух выложил трогательное видео в "Инстаграм". На кадрах – его жена и дети.
прочитано 241 раз

Всего две недели назад актриса Лиза Арзамасова и фигурист Илья Авербух стали счастливыми родители. У пары родился долгожданный сын. Мальчика назвали Львом.

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 Елизавета Николаевна Арзамасова

Елизавета Николаевна Арзамасова актриса, ведущая

После появления Льва на свет серебряный призер Олимпийских игр практически сразу улетел в Екатеринбург по работе. Там режиссер ледовых шоу готовится к летней Универсиаде, которая пройдет в 2021 году.

Звезде "Папиных дочек" пришлось первое время справляться с малышом самостоятельно. Напомним, что для артистки Лев – это первый ребенок.

Сегодня Авербух поделился видео в своих социальных сетях, на котором видно его супругу Елизавету и двоих сыновей. Знаменитость сидит на газоне около своего особняка, а на ее коленках у нее лежит новорожденный. Девушка мило смотрит на сына и улыбается. Напротив сидит Мартин – сын Авербуха от первого брака.

"Семейная идиллия. Всем хорошего дня", – написал спортсмен под постом.

Напомним, что пасынок Арзамасовой и первая супруга Авербуха были рады рождению Льва.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В ЯНДЕКС.НОВОСТЯХ

Лиза Арзамасова. Фото: Anatoly Lomokhov /Global Look Press/ www.globallookpress.com
29 августа 2021, 22:48 Источник: Инстаграм ✓ Надежный источник
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Арзамасова целовалась с молодым красавцем на виду у всех

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