Измученная родами Арзамасова раскрыла имя сына от Авербуха: Знакомьтесь поближе

Накануне актриса приехала домой из роддома, а сегодня уже решила познакомить новорожденного со своими поклонниками. Молодая мама опубликовала в своем инстаграм-аккаунте нежный снимок с голой ножкой малыша и написала:
"Ну а теперь знакомьтесь ближе: наш Лев Ильич!"
Впрочем, для родителей малыш пока еще просто маленький Левушка.
Фолловеры Арзамасовой пришли в восторг от имени, выбранного звездными родителями. Фанаты буквально рассыпались в комплиментах молодой маме и ее первенцу.
Люди написали:
"Левушка Добро пожаловать в мир" (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.), "Замечательное имя!!!", "Какое красивое, благородное имя!", "Красивая пяточка у вас,Лев Ильич", "Какой сладкий малыш", "Замечательное имя, пусть растёт счастливым".
Что касается самой Арзамасовой, то она пребывает в полнейшем восторге от свалившегося на нее счастья. По слухам, роды дались актрисе нелегко, да и в роддоме она провела дольше обычного. Тем не менее, ребенок абсолютно здоров, его мама тоже чувствует себя хорошо, и переполняющая ее любовь, наверняка, уже заставила актрису забыть обо всех пережитых мучениях.
Ранее "Дни.ру" писали о том, как Елизавета Арзамасова дожидалась работающего мужа в роддоме.
Популярные темы форума
Санкции закончились.
что такого в афганистане?
Личная дистанция
инопланетяне в кемерово
Спортивная площадка во дворе
жаркий поцелуй малахова
Встречаюсь с кавказцами
Хорошее средство от всех болезней
Дети больше любят отца чем меня
Хочу увеличить грудь