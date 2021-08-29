"Вы просто тварь?": Елизавета Арзамасова влезла в грязный скандал

Елизавета Арзамасова влезла в скандал между Сариком Андреасяном и Лерой Кудрявцевой. Актриса защитила режиссера.

Вчера между режиссером Сариком Андреасяном и телеведущей Лерой Кудрявцевой вспыхнул скандал. Бывшая танцовщица в очередной раз вела музыкальный конкурс "Новая волна", где нелестно высказалась о творчестве российско-армянского сценариста и продюсера.

Подписчики постановщика узнали о конфликте благодаря тому, что тот выложил отрывок диалога между Кудрявцевой и Малаховым в свои социальные сети.

Многие подписчики поддержали режиссера и не поняли, зачем блондинка так резко высказалась в его сторону.

"...их много, как фильмов Сарика Андреасяна, но, как говорится, хорошего мало", – сказала звезда телеэкрана со сцены.

Сарик Андреасян не стал отмалчиваться и ответил своей обидчице.

"Лерочка, а вам эти тексты пишут или вы просто тварь? Прежде чем открывать свой грязный рот хорошенько проверьте информацию".

В конфликт тут же вмешалась актриса и молодая мама 26-летняя Лиза Арзамасова. Она встала на сторону защиты режиссера и дала понять, что не поддерживает Кудрявцеву.

"Точно могу сказать, что кино не только про кино, это все про жизнь и отношение к людям", – высказалась артистка.

Также звезда "Папиных дочек" вспомнила о теплом отношении Андреасяна к ней во время съемок фильма "Проклятый чиновник". Дело в том, что в то время актриса была беременной и вся съемочная группа отнеслась к ней с пониманием и давала больше времени на отдых между дублями.

Лера Кудрявцева не стала продолжать спор, а лишь сказала, что Сарик Андреасян очень несдержанный и импульсивный.