"Вы просто тварь?": Елизавета Арзамасова влезла в грязный скандал

Вчера между режиссером Сариком Андреасяном и телеведущей Лерой Кудрявцевой вспыхнул скандал. Бывшая танцовщица в очередной раз вела музыкальный конкурс "Новая волна", где нелестно высказалась о творчестве российско-армянского сценариста и продюсера.
Подписчики постановщика узнали о конфликте благодаря тому, что тот выложил отрывок диалога между Кудрявцевой и Малаховым в свои социальные сети.
Многие подписчики поддержали режиссера и не поняли, зачем блондинка так резко высказалась в его сторону.
"...их много, как фильмов Сарика Андреасяна, но, как говорится, хорошего мало", – сказала звезда телеэкрана со сцены.
Сарик Андреасян не стал отмалчиваться и ответил своей обидчице.
"Лерочка, а вам эти тексты пишут или вы просто тварь? Прежде чем открывать свой грязный рот хорошенько проверьте информацию".
В конфликт тут же вмешалась актриса и молодая мама 26-летняя Лиза Арзамасова. Она встала на сторону защиты режиссера и дала понять, что не поддерживает Кудрявцеву.
"Точно могу сказать, что кино не только про кино, это все про жизнь и отношение к людям", – высказалась артистка.
Также звезда "Папиных дочек" вспомнила о теплом отношении Андреасяна к ней во время съемок фильма "Проклятый чиновник". Дело в том, что в то время актриса была беременной и вся съемочная группа отнеслась к ней с пониманием и давала больше времени на отдых между дублями.
Лера Кудрявцева не стала продолжать спор, а лишь сказала, что Сарик Андреасян очень несдержанный и импульсивный.
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