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Шоу-бизнес
"Мужик должен оставаться мужиком": бегающего в платье Милохина прилюдно приложили

"Мужик должен оставаться мужиком": бегающего в платье Милохина прилюдно приложили

Звезда "Фабрики звезд" Анастасия Приходько сильно изменилась. Раньше она была королевой скандалов и экстравагантных появлений, но теперь все иначе.
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Певица уже трижды стала мамой, а потому ее беспокоят совсем другие вещи. Она искренне возмущена тем, что социальные сети якобы навязывают современным детям не совсем корректные идеалы. Сама артистка редко изучает вопрос, но периодически просто приходит в ужас. Такие "иконы" молодежи, как Даня Милохин, огорчают ее.

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 Даня Вячеславович Милохин

Даня Вячеславович Милохин тиктокер, рэп-исполнитель, блогер

Анастасия Приходько ведет сразу несколько профилей, но занимаются ими, в основном, специально нанятые специалисты. Совсем недавно артистка решилась поспорить с популярным блогером Олегом Машуковским. Диве не понравилось то, как общается, одевается и ведет себя на публике знаменитость. Они вместе появились в студии популярной программы на "Ютубе", чтобы обсудить современные реалии.

Вов время эмоционального разговора следующим "в очереди" оказался популярный тиктокер Даня Милохин. Артистка заявила, что "мужик должен быть мужиком", а потому ее не впечатляет женственная одежда и макияж юного коллеги. Не оценила исполнительница и то, как блогер "бегал с единорогом". По словам звезды "Фабрики звезд", ее не устраивает подобное поведение молодых людей.

Анастасия Приходько верит в то, что природа заложила в каждого человека определенные принципы и ценности. Именно поэтому мужчина якобы просто не может быть таким. "Как мать, я не хочу этого", – отрезала она.

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Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 17 августа 2021, 11:31 Источник: "Ютуб" ✓ Надежный источник
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