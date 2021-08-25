Арзамасова довела россиян до слез снимком новорожденного сына

Лиза Арзамасова с маленьким первенцем вернулась домой из роддома. Счастливая звездная мама показала сладко спящего малыша, вызвав восторг поклонников.

Звезда сериала "Папины дочки" разметила в своем микроблоге трогательный снимок ребенка. Родившийся 14 августа мальчик растрогал россиян.

Кадр стал для маленького Льва первым в домашней обстановке. Артистка сняла наследник в кроватке. Лева на фото лежит на животе, поэтому видны лишь его ушко и рука.

Знаменитость поблагодарила близких, друзей, коллег и поклонников за поздравления и подарки. Фолловеры принялись горячо обсуждать кадр. Они осыпали ребенка комплиментами, назвав комочком радости и большим чудом. "Прекрасно до слез", – признался в чувствах один из подписчиков. Они пожелали сына Лизы Арзамасовой и фигуриста Ильи Авербуха крепкого здоровья.

Напомним, актриса родила первенца в элитной клинике "Лапино". Супруг звезды не скупился. Он потратил на пребывание там жены больше миллиона рублей. Лиза Арзамасова в восторге от рождения малыша. Молодая мама и мальчик чувствуют себя хорошо.

Как писали "Дни.ру", недавно артистка призналась, что познакомилась с Ильей Авербухом, когда ей было всего 15 лет. Они впервые встретились за кулисами шоу "Ледниковый период". О том, когда завязался их роман, девушка говорить не стала.

