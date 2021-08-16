Растрепанная Арзамасова показала себя после родов

Артистка стала матерью 14 августа. Она родила сына от мужа-фигуриста Ильи Авербуха. Звезда сериала "Папины дочки" сделала селфи из палаты роддома, где сейчас находится с ребенком.
26-летняя Лиза Арзамасова опубликовала в своем инстаграм-аккаунте фото без прикрас. В кадре актриса предстала без косметики, со счастливой улыбкой. Знаменитость сообщила, что у нее уже появились силы для общения с поклонниками.
Она отметила, что в день рождения малыша их с супругом переполняли эмоции. Мальчик родился весом 3800 и ростом 53 сантиметра. Имя наследнику звездная пара пока не выбрала. Лиза Арзамасова заверила, что они с наследником чувствуют себя замечательно.
Фолловеры порадовались за новоиспеченную мать и оставили в комментариях ей и ребенку самые добрые пожелания. Ранее супруги показали снимок с новорожденным сыном.
Напомним, об отношениях знаменитого хореографа с Елизаветой Арзамасовой стало известно летом 2020 года. В Сеть утекли фото их романтического свидания. Чета не стала отрицать роман, но и делиться подробностями не спешила. Россияне были очень удивлены отношениям фигуриста и актрисы. Ведь Илья Авербух значительно старше избранницы. Но разница в возрасте влюбленных абсолютно не смущает.
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