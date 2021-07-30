Крутой публично признал своего внебрачного наследника

Игорь Крутой устроил шикарную вечеринку в Турции в честь своего 67-летия. На празднике был весь бомонд.
В этот важный день Игорь Крутой решился и показал в своем "Сторис" видеообращение Якова, который на кадрах называл его "Батей", говорил, что "обнимает его" и поздравлял с днем рождения. Таким образом композитор публично признал своего внебрачного сына.
Отношения с молодым человеком у Игоря Крутого изначально были сложные. Артист не хотел говорить публично о внебрачном сыне и в какой-то момент между ними даже произошел конфликт. Теперь семья наконец-то воссоединилась. К слову, Яков очень похож на своего звездного отца.
Напомним, о том, что у российского композитора Игоря Крутого не трое, а четверо детей, стало известно два года назад. Тогда дочь Крутого опубликовала его снимок, на котором артист предстал в окружении наследников. Игорь Крутой отказался объяснить, что за неизвестный молодой человек фигурирует на фото. Тогда то и поползли слухи, пишет 5-tv.ru.
На сегодня известно, что внебрачного сына Игоря Крутого зовут Яков Мирошников, его матерью была продавец магазина "Октябрьский", которая уже умерла. До 16 лет мальчика воспитывал другой мужчина, о настоящем отце он узнал позже. Тогда он сменил фамилию.
Ранее "Дни.ру" писали, что певец Николай Басков унес с дня рождения Игоря Крутого роскошный подарок стоимостью более миллиона рублей.
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