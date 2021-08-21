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Шоу-бизнес
Бросивший жену сразу после родов Авербух до сих пор не забрал ребенка из больницы

Бросивший жену сразу после родов Авербух до сих пор не забрал ребенка из больницы

Илья Авербух уехал на репетицию своего шоу в другой город, пока Лиза Арзамасова с их новорожденным ребенок продолжает находиться в больничной палате.
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Звезда "Папиных дочек" неделю назад родила первенца. Известно, что на родах именитый отец-фигурист не присутствовал, однако сразу после появления малыша на свет, оба родителя поделились радостью в своих блогах в "Инстаграм". Авербух недолго пробыл с семьей, вскоре после родов Лизы он отправился в Нижний Новгород на репетицию своего шоу ко Дню города. Арзамасова с ребенком продолжают находиться в перинатальном центре.

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Елизавета Николаевна Арзамасова актриса, ведущая

Фигурист планирует перевезти семью домой сразу по приезде в Москву. "Заберу Лизу из роддома, как только вернусь из Нижнего Новгорода", – сказал в интервью Илья Авербух. Он отметил, что соскучился по молодой жене и ребенку и хочет как можно скорее увидеть их.

Напомним, 14 августа Лиза Арзамасова и Илья Авербух стали родителями. У пары на свет появился мальчик. Для 26-летней актрисы это первый ребенок, в то время как у 47-летнего фигуриста растет старший сын от первого брака. Кстати, мачеха находится с пасынком в хороших отношениях благодаря своему мягкому характеру.

Илья Авербух и Лиза Арзамасова до сих пор не дали имя новорожденному ребенку. Молодые родители хотят выбрать наиболее подходящее имя, поэтому решили немного понаблюдать за малышом. Поклонники даже предполагают, что у пары есть разногласия на этот счет. Скорее всего, имя выберут, когда новоиспеченный отец заберет Лизу и ребенка из роддома.

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Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев / Globallookpress.com / www.globallookpress.com
21 августа 2021, 10:47 Источник: Стархит ✓ Надежный источник
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