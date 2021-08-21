Бросивший жену сразу после родов Авербух до сих пор не забрал ребенка из больницы

Илья Авербух уехал на репетицию своего шоу в другой город, пока Лиза Арзамасова с их новорожденным ребенок продолжает находиться в больничной палате.

Звезда "Папиных дочек" неделю назад родила первенца. Известно, что на родах именитый отец-фигурист не присутствовал, однако сразу после появления малыша на свет, оба родителя поделились радостью в своих блогах в "Инстаграм". Авербух недолго пробыл с семьей, вскоре после родов Лизы он отправился в Нижний Новгород на репетицию своего шоу ко Дню города. Арзамасова с ребенком продолжают находиться в перинатальном центре.

Фигурист планирует перевезти семью домой сразу по приезде в Москву. "Заберу Лизу из роддома, как только вернусь из Нижнего Новгорода", – сказал в интервью Илья Авербух. Он отметил, что соскучился по молодой жене и ребенку и хочет как можно скорее увидеть их.

Напомним, 14 августа Лиза Арзамасова и Илья Авербух стали родителями. У пары на свет появился мальчик. Для 26-летней актрисы это первый ребенок, в то время как у 47-летнего фигуриста растет старший сын от первого брака. Кстати, мачеха находится с пасынком в хороших отношениях благодаря своему мягкому характеру.

Илья Авербух и Лиза Арзамасова до сих пор не дали имя новорожденному ребенку. Молодые родители хотят выбрать наиболее подходящее имя, поэтому решили немного понаблюдать за малышом. Поклонники даже предполагают, что у пары есть разногласия на этот счет. Скорее всего, имя выберут, когда новоиспеченный отец заберет Лизу и ребенка из роддома.