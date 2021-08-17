Стало известно о скандалах и ругани между измученной родами Арзамасовой и Авербухом

14 августа российская актриса Лиза Арзамасова впервые стала матерью. Она родила сына от фигуриста Ильи Авербуха. В Сети уже появилось первое фото новорожденного. На снимке счастливый Авербух и измученная родами Арзамасова нежно прижимают к себе крошечный комочек.
Мальчику пока не дали имя. Поклонники обеспокоены, в чем же причина. По словам 26-летней Арзамасовой, они с мужем хотят еще немного понаблюдать за ребенком, чтобы понять, какое имя ему подходит.
Ситуацию осложнил срочный отъезд Авербуха в Нижний Новгород по работе. Там он репетирует шоу к 800-летию города. Так что, похоже, что пока паре не до выбора имени мальчика.
Психолог Наталья Панфилова уверена, что у пары есть веские причины для того, чтобы повременить с именем ребенка. Специалист уверен, что в паре могут возникнуть споры по поводу того, как назвать мальчика.
"Главное, чтобы было без скандалов и ругани. Раз так долго думают — значит, есть споры, а имя ребенка не должно ассоциироваться с конфликтом", – поведала психолог.
Эксперт считает, что имя мальчика не нужно слишком нагружать смыслом. Оно должно быть простое и понятное. Более того, не стоит перегружать имя историческими смыслами. Также это не означает, что ребенок вырастет умным и счастливым.
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