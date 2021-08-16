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Шоу-бизнес
В карму не имеющего имени новорожденного ребенка Арзамасовой и Авербуха вторглись посторонние

В карму не имеющего имени новорожденного ребенка Арзамасовой и Авербуха вторглись посторонние

Четыре дня назад актриса Лиза Арзамасова родила. Таролог уже сделал прогноз для ребенка.
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14 августа семья звезды сериала "Папины дочки" Елизаветы Арзамасовой и прославленного российского фигуриста Ильи Авербуха стала больше. У пары родился первенец. Звезды пока не сообщили имя новорожденного малыша. Но первое фото с младенцем они уже опубликовали в "Инстаграм". На кадрах счастливые родители держат крошечный комочек и любуются им.

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 Елизавета Николаевна Арзамасова

Елизавета Николаевна Арзамасова актриса, ведущая

Таролог Марианна Абравитова сделала прогноз на будущее ребенка Арзамасовой и Авербуха. По мнению специалиста, мальчик будет спортивным и артистичным.

"Родился мальчик. Настоящий богатырь, как папа говорит. И какая же судьба ждет этого мальчика? Судя по раскладу Таро, очень яркая. Более того, имя еще не подобрали. Имя будет подобрано именно то, которое ему предназначено. Всю его суть человеческую, характерную выражает. Родителям кажется, что они сейчас выбирают имя, а это имя само выбрало мальчика, и оно скоро будет нам озвучено. Это будет спортивный человек, потому что папа настолько поглощен спортом, искусством, что, конечно же, обстановка, в которой будет воспитываться этот ребенок, будет направлена на то, чтобы все его таланты были применимы в дело", – рассказала таролог.

Также экстрасенс сообщила, что брак Арзамасовой и Авербуха будет очень крепким и надежным. Пара воспитает хорошего человека, привьет ему главные жизненные ценности.

Напомним, Елизавета Арзамасова и Илья Авербух встречаются уже несколько лет. Они познакомились, когда актрисе было всего 15 лет. 20 декабря 2020 года пара поженилась.

Стоит отметить, что разложение карт Таро на судьбу человека считается неким вторжением в его карму.

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Лиза Арзамасова. Фото:Pavel Kashaev, Павел Кашаев/ Global Look Press
Автор: 16 августа 2021, 21:49 Источник: 5-tv.ru ✓ Надежный источник
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