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Шоу-бизнес
Сенсационные данные о пополнении в семье Дробыша: До сих пор в шоке

Сенсационные данные о пополнении в семье Дробыша: До сих пор в шоке

Александра Гуркова уже около десяти лет состоит в браке с сыном Виктора Дробыша, Валерием. Теперь она снова беременна.
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Супруги вместе воспитывают трех наследников, а четвертого, как оказалось, вовсе не планировали. После третьей непростой беременности артистка отмечала, что не собирается становиться мамой еще раз. Многие пользователи Сети еще тогда призвали пару остановиться, так как работающим маме и папе непросто уделять время такому количеству наследников. Однако накануне появились сенсационные подробности.

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Александра Гуркова призналась, что ждет еще одного ребенка. Она подчеркнула, что, несмотря на небольшой срок, скрывать радостное событие ей не хочется, а живот уже начал активно расти. "До сих пор в шоке. Сто процентной контрацепции не существует", – рассказала будущая мама.

Артистка не ожидала такого поворота событий, но теперь мечтает только о здоровом ребенке. Пока беременность проходит не совсем просто. Александра отметила, что чувствует cебя плохо. "Тошнит вечером, тянет на булки и рыбу", – рассказала она. Она сообщила, что серьезно снизилась и ее работоспособность на фоне токсикоза. Александра ходит к психологу и медитирует.

Поклонники с радостью поздравили сына Виктора Дробыша и Александру Гуркову. Они пожелали знаменитости легкой и приятной беременности. Сама же артистка пообещала делиться всеми подробностями и не пропадать из соцсетей.

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Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 2 августа 2021, 09:01 Источник: "СтарХит" ✓ Надежный источник
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