Сенсационные данные о пополнении в семье Дробыша: До сих пор в шоке

Александра Гуркова уже около десяти лет состоит в браке с сыном Виктора Дробыша, Валерием. Теперь она снова беременна.

Супруги вместе воспитывают трех наследников, а четвертого, как оказалось, вовсе не планировали. После третьей непростой беременности артистка отмечала, что не собирается становиться мамой еще раз. Многие пользователи Сети еще тогда призвали пару остановиться, так как работающим маме и папе непросто уделять время такому количеству наследников. Однако накануне появились сенсационные подробности.

Александра Гуркова призналась, что ждет еще одного ребенка. Она подчеркнула, что, несмотря на небольшой срок, скрывать радостное событие ей не хочется, а живот уже начал активно расти. "До сих пор в шоке. Сто процентной контрацепции не существует", – рассказала будущая мама.

Артистка не ожидала такого поворота событий, но теперь мечтает только о здоровом ребенке. Пока беременность проходит не совсем просто. Александра отметила, что чувствует cебя плохо. "Тошнит вечером, тянет на булки и рыбу", – рассказала она. Она сообщила, что серьезно снизилась и ее работоспособность на фоне токсикоза. Александра ходит к психологу и медитирует.

Поклонники с радостью поздравили сына Виктора Дробыша и Александру Гуркову. Они пожелали знаменитости легкой и приятной беременности. Сама же артистка пообещала делиться всеми подробностями и не пропадать из соцсетей.

